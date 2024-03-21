صحة القليوبية: استقبال 4200 حالة شهريا بالعيادات الخارجية بحميات طوخ

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن مستشفيات الحميات هي خط الدفاع الأول ضد الأمراض شديدة الخطورة لذا كان قرار وزارة الصحة لتصبح مستشفي حميات طوخ مستشفى مستقل بمساحة 1700 متر مربع.



وأشار الجزار إلى أن المستشفى لم تخضع طوال فترة تشغيلها منذ إنشائها وحتى عام 2020 إلي أي أعمال تطوير شامل أو رفع كفاءة عدا أعمال الصيانة العادية وإصلاح أعطال التشغيل لذا وحرصا من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالقليوبية على استدامة تقديم الخدمة الطبية العلاجية بشكل آمن تم تطوير المستشفى تطوير شامل بما يتناسب مع معايير الجودة والأداء والمشاركة في المشروعات البحثية المتعلقة بالأمراض المعدية عام 2021 وعقب انتهاء جائحة كوفيد 19 حيث تم الاستلام النهائي المبنى عام 2022 ثم بدء توريد الأجهزة الطبية والغير الطبية للمبنى.



وأضاف أن المستشفى تضم قسم الحميات ( سعة 74 سرير ) ، والأمراض المتوطنة، والأقسام الداخلية سعة 36 سرير ورعاية مركزة سعة 16 سرير، 5 أجهزة تنفس صناعي، 16 مونيتور ، ورعاية مركزة للأطفال سعة 15 سرير ؛ 3 جهاز تنفس صناعي؛ 15 مونيتور وقسم الاستقبال 7 أسرة.



كما تم المستشفى إلى العيادات الخارجية الباطنة والكبد والجهاز الهضمي والأطفال كما تضم المستشفى قسم الأشعة ويشمل الأشعة السينية و المقطعية والتليفزيونية ومعمل متكامل لتحاليل صورة الدم والكيمياء و البكتريولوجي و تحليل غازات الدم بالإضافة إلى جهاز تحاليل مبادرة الأورام ويتم الكشف علي مايقرب 4200 من حالة شهريا بالعيادات الخارجية.