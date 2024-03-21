افرح معاها.. أسرع هدية ممكن تجيبها في عيد الأم

عيد الأم يحتفل به في تاريخ مختلف حول العالم، وفي بعض البلدان يتم الاحتفال به في 20 مارس، هذا التاريخ معروف أيضًا بيوم الأم العالمي، ويعتبر فرصة لتكريم الأمهات وتقديرهن عن طريق الاحتفال بهذا اليوم الخاص.



أسرع هدية ممكن تجيبها في عيد الأم

فى هذا الإطار، هذا هناك العديد من الهدايا التي يمكنك تقديمها في عيد الأم والتي يمكن أن تجلب الفرح لوالدتك بسرعة، كشفت عنها خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد".

1. باقة من الزهور: الزهور تعبر عن المحبة والتقدير. اشترِ باقة من الزهور المفضلة لدى والدتك وقُم بتقديمها لها بشكل مفاجئ.

2. بطاقة تهنئة محببة: قم بكتابة رسالة قصيرة ومؤثرة تعبر عن حبك وامتنانك لوالدتك. يمكنك إرفاق البطاقة مع باقة الزهور أو تقديمها بمفردها.

3. هدية تجميلية: ابحث عن منتجات تجميلية تحظى بشعبية وتناسب أذواق واحتياجات والدتك. يمكنك اختيار أحمر شفاه جميل أو مجموعة عناية بالبشرة أو عطر تفضله.

4. كتاب مميز: إذا كانت والدتك تهوى القراءة، فقد تكون الكتب هدية رائعة لها. ابحث عن كتاب من نوعية أدب تفضله واحرص على اختيار كتاب يتناسب مع اهتماماتها ومتطلباتها الشخصية.

5. قطعة مجوهرات بسيطة: يمكنك شراء قطعة مجوهرات صغيرة وأنيقة مثل قلادة أو سوار. تعد المجوهرات هدية تذكارية جميلة وتعبر عن الرقي والأناقة.

6. جلسة تدليك أو روتين استرخاء: احجز لوالدتك جلسة تدليك في صالون تجميل أو قم بتجهيز حمام مريح في المنزل بزيوت عطرية وشموع لإضفاء الهدوء والاسترخاء عليها.

اختر الهدية التي تتناسب مع ذوق والدتك وتعبيرًا عن حبك وتقديرك لها، ولا تنسَ أن أهم شيء هو الاهتمام والتعبير عن المشاعر بصدق وبطريقة تجعلها تشعر بالسعادة والفرح في يوم الأم.