معبرنًا عن الأمومة والطفولة.. جوجل يحتفل بـ عيد الأم

عيد الأم .. احتفل محرك البحث الأشهر في العالم جوجل - google بـ عيد الأم أو Mother's Day والذى يحتفل به العديد من الدول حول العالم ومنها مصر، وقام "جوجل" بتغيير واجهته التقليدية إلى صورة تعبر عن الأمومة والطفولة.

ويختلف يوم الاحتفال بعيد الأم من دولة إلى أخرى، حيث يوافق اليوم 21 مارس عيد الأم فى مصر والدول العربية، أما فى جنوب أفريقيا يحتفل به فى 1 مايو والأرجنتين يحتفل فى يوم 3 أكتوبر.

يذكر أن أول من فكر فى عيد للأم كان الصحفى المصرى الراحل على أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح على أمين فى مقاله اليومى فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلاً: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيدًا قوميًا فى بلادنا وبلاد الشرق، واختاره فى يوم 21 مارس تزامنًا مع بدء فصل الربيع.

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