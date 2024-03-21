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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقرير كارثي.. الأرصاد تحذر: فوضى منتظرة والطقس يخرج عن السيطرة عام 2050

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تقريرًا مصورًا عن توقعات لسيناريو حالة الطقس خلال العام 2050، طبقا للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وتحدث تغييرًا تدريجيا في حالة الأجواء بمرور السنوات.

واختارت هيئة الأرصاد الجوية، خلال تقريرها المصور المنشور عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع “فيسبوك”، طفلين لتقديم النشرة الإخبارية عن حالة الطقس للعام 2050، واللذان أفادا بأن الطقس متوقع أن يخرج عن السيطرة خلال عام 2050 وسوف تعم الفوضي في كل مكان من الشمال إلى الجنوب.

وأفادت النشرة الاخبارية عن حالة الطقس للعام 2050، أنه إذا لم يتم اتخاذ تحذيرات علماء البيئة والمناخ على محمل الجد سوف يكون الوضع أكثر سوءا، مشيره إلى أنه متوقع أن تكون موجات الحرسوف تؤثر على نسبة 94% من الأطفال، وسيكون اللعب في الهواء الطلق حلما مستحيلا بالنسبة للأطفال.

إضافة إلى ذلك، سوف تواجه البلاد جفاف شديد وتتأثر محاصيل القمح والنباتات، مما يحدث أزمة في توفير الخبز للمواطنين، نتيجة تعرض البلاد لموجات حرارة غير مسبوقة في العالم.

وأشار التقرير إلى أن تلك التغيرات الكارثية في الحالة المناخية، سوف تكلف البلاد 6 تريليون دولار عالميا حال تجاهل إصلاحها الآن.

وأشار التقرير إلى بعض الحلول الموجودة الآن والتي يجب الالتفات إليها والتعاطي معها بشكل إيجابي، حتى نتجنب الآثار المناخية الناجمة عن التغيرات المناخية التي قد تكلفنا فاتورة أعلى في المستقبل.

وأوضح أن تلك الحلول، هي اللوجو إلى استخدام الطاقة النظيفة واللوجوء إلى أنظمة الضغط المنخفضة لتقليل آثار التلوث، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

 

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