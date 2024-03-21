انتهاك قواعد اللعب.. مانشستر سيتي وتشيلسي يواجهان خطر الاستبعاد من الدوري الإنجليزي

٠

كشفت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية بشأن استبعاد فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بسبب اتهامات بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وفيما يتعلق بمانشستر سيتي، فإنه يواجه 115 تهمة تتعلق بقضية انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، بينما يواجه تشيلسي مخاوف من احتمال معاقبته بعد إنفاق مبالغ كبيرة منذ استحواذ تود بوهلي عليه.

وتشير التقارير إلى أن فرق إيفرتون ونوتينجهام فورست تم خصم نقاط منها هذا الموسم، وقد يتم استبعاد مانشستر سيتي وتشيلسي من الدوري في حال ثبتت التهم الموجهة لهما.

من ناحية أخرى، يسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع لويس دياز من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض الرحيل المحتمل لكيليان مبابي إلى ريال مدريد، وقد يواجه النادي الباريسي صعوبات في ضم اللاعب بسبب الرحيل المحتمل لمحمد صلاح عن ليفربول.