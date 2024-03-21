روسيا تعلن إرسال مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، أنها قامت بتسليم مساعدات إنسانية إلى مصر مخصصة للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها لوكالة تاس الروسية، إن "طائرة من طراز إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية قامت بتسليم مساعدات إنسانية إلى مطار العريش".

وأضافت الوزارة أنه سيتم تسليم المساعدات الروسية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري الذين سيقومون بتسليمها إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية غادرت إلى مصر، وتضمنت الشحنة أغطية سرير ومستلزمات نظافة شخصية وأغذية يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 29 طناً.

ومنذ بدء المهمة الإنسانية، قامت وزارة الطوارئ بتسليم أكثر من 450 طناً من المواد الغذائية والأدوية والملابس وغيرها من المواد الأساسية عبر 19 رحلة جوية.