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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لطلاب المدارس .. ننشر تفاصيل المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تنظم الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم،  مسابقة علمية لجميع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة والمتميزين في مجالات المسابقة .

وكشفت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل المسابقة العلمية موضحة أنها مسابقة «المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا» .

وأكدت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم،  أن أهداف «المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا»  كالتالي :


-  اكتشاف المواهب العلمية .

- تعزيز استخدامات التكنولوجيا الخضراء وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة.

- تنمية القدرات العلمية لدى الطلاب

- تنمية مهارات البحث العلمي والتشجيع على الابتكار والإبداع.

- إعداد جيل من الطلاب الباحثين المبتكرين والمبدعين

- تنمية مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد لدى الطلاب .

- مواكبة القضايا الوطنية والعالمية المعاصرة.

مجالات المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا 


- المشكلات البينية استنزاف المصادر الطبيعية - النفايات - تلوث الماء - تلوث الهواء - تلوث التربة - التلوث الاشعاعي - الضوضاء )

- حلول مقترحة للتعامل مع ارتفاع درجات حرارة الجو والتغيرات المناخية.

- استخدام الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في مجالات الطاقة والصناعة.

- استخدام أحد وسائل الطاقة المتجددة لتوليد طاقة نظيفة وقليلة التكاليف.

- إعادة تدوير المخلفات الصناعية والزراعية .

- الأجهزة التعويضية / الأطراف الصناعية ووسائل مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للتعايش في المجتمع.

- حلول تكنولوجية لحل مشكلات الحرف التراثية والصناعات اليدوية التقليدية.

شروط المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا 


- أن تعتمد فكرة المشروع المقدم على الابتكار والتجديد.

- أن يكون العمل المقدم معتمدا على أفكار علمية ثبت صحتها .

- يفضل أن يكون العمل المقدم قابل للتطبيق وذو جدوى اقتصادية .

- أن يتبع الطالب خطوات البحث العلمي.

- أن يقدم مشروع الطالب حلول مقترحة المشكلات واقعية.

- أن يتم تقديم وصف مفصل للمشروع على CD بها الروقة الورقة البحثية أو التقرير واي صور أو فيديوهات توضيحية.

آليات تنفيذ المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا 


-  يتم الإعلان عن المسابقة لجميع المدارس بالمراحل التعليمية .

- يتم تنفيذ ورشة عمل للطلاب المشتركين في المسابقة لمناقشة مشروعاتهم وإبداء أي ملاحظات لرفع كفاءة المشروع المقدم.

- يتم تنفيذ معرض أو تشكيل لجنة متخصصة لاختيار أفضل ثلاثة مشروعات من كل مرحلة ويتم إرسال بياتهم للمديرية 

- عمل شهادات تقدير لجميع الطلاب والمشرفين المشاركين في المعرض.

- تقديم جوائز مالية وعينية لأفضل 3 مشروعات من كل مرحلة .

الطلاب المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا التعليم

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