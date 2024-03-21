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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور وفدي البلدين.. أزمة غزة تتصدّر مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي|صور

جلسة مباحثات ثنائية
جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الامريكي

عقد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس مباحثات ثنائية موسعة مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحضور وفدي البلدين .

وشهدت الجلسة نقاشات مستفيضة وتبادل للرؤى حيال سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة.

وسبق جلسة المباحثات الثنائية اجتماع مغلق بين الوزيرين عقب استقبال الوزير شكري له في قصر التحرير. 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
  

ونقل وزير الخارجية الأمريكي تحيات الرئيس  الأمريكي جو بايدن وتقديره لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الامريكي ووفدي البلدين
جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الامريكي ووفدي البلدين
جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الامريكي ووفدي البلدين
جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الامريكي ووفدي البلدين
جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الامريكي ووفدي البلدين
جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الامريكي ووفدي البلدين
جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الامريكي ووفدي البلدين
جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الامريكي ووفدي البلدين
الأزمة في قطاع غزة الأمريكي جو بايدن الخارجية الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس عبد الفتاح السيسي

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