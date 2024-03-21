بحضور وفدي البلدين.. أزمة غزة تتصدّر مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي|صور

عقد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس مباحثات ثنائية موسعة مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحضور وفدي البلدين .

وشهدت الجلسة نقاشات مستفيضة وتبادل للرؤى حيال سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة.

وسبق جلسة المباحثات الثنائية اجتماع مغلق بين الوزيرين عقب استقبال الوزير شكري له في قصر التحرير.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



ونقل وزير الخارجية الأمريكي تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن وتقديره لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الامريكي ووفدي البلدين

جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الامريكي ووفدي البلدين

جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الامريكي ووفدي البلدين