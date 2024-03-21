وزيرة التضامن: نتحمل تكلفة المواصلات لمن بلغوا 70 عاما فأكثر بنسبة 100%

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها اليوم، الخميس، في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، إنه تم العمل على إصدار قانون للعمالة غير المنتظمة، والوزارة بالفعل قامت بإعداد هذا القانون.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج أن الوزارة تتحمل تكلفة النقل والمواصلات لكبار السن وذلك بنسبة 100% لمن بلغوا 70 عاما فأكثر، ونسبة 50% لمن بلغوا 65 عاما، موضحة أن المرأة شريك أساسي فى سوق العمل، حيث تمثل 47% من أصحاب المشروعات متناهية الصغر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشرف على 174 دار رعاية اجتماعية لكبار السن، إضافة إلى 51 مؤسسة للكبار بلا مأوى لحمايتهم من جميع الأخطار وتطوير برنامج رفيق المسن للرعاية المنزلية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تزيد الأعداد لكبار السن ثلاثة أضعاف خلال الـ50 عاما المقبلة، لذا أعدت اللجنة العليا لكبار السن المسودة الأولى من الخطة الاستراتيجية الوطنية لتلك الفئة، كما بدأ العمل على تنفيذ قاعدة بيانات وإنشاء صندوق آخر لكبار السن بوضع 100 مليون جنيه مبدئيا فى هذا الصندوق.