وزيرة التخطيط: ارتفاع نسبة الإناث بالجهاز الإداري للدولة نحو 51%

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال إحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2024، بحضور الرئيس السيسي وقرينته، إن البرامج الناجحة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، إضافة إلى البرامج التدريبية المختلفة التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن أثمرت تلك الشراكات عن تنفيذ العديد من برامج التدريب استفاد منها ما يقرب من 60 ألف سيدة داخل مصر، إضافة إلي القيادات النسائية بالخارج، موضحة أن الدولة امتدت لبناء القدرات الرقمية، حيث بلغ عدد المستفيدات من برامج دعم الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو 33 ألف موظفة.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه أدي تفعيل مشاركة المرأة فى التطوير المؤسسي إلى إرتفاع نسبة الإناث إلى إجمالي عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة نحو 51% ، منهم 26% على درجات قيادية.