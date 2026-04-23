لا أشبه جدي وأتمنى تجسيد السيرة الذاتية لعمرو دياب.. أبرز تصريحات محمود ياسين جونيور

كشف الفنان محمود ياسين جونيور عن كواليس جديدة في مسيرته الفنية ورؤيته للأعمال الدرامية، إلى جانب آرائه في تقديم السير الذاتية، وطموحاته المستقبلية، وكذلك تفاصيل من حياته الشخصية، وذلك خلال استضافته في برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي عبر «نجوم إف إم».

وتحدث الفنان محمود ياسين جونيور عن مشاركته في مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي عُرض ضمن دراما رمضان 2026، مؤكدًا حرصه على اختيار أدوار تضيف إلى مسيرته الفنية.

محمود ياسين جونيور إمكانية تقديم السيرة الذاتية لجده الفنان الراحل محمود ياسين



وعن إمكانية تقديم السيرة الذاتية لجده الفنان الراحل محمود ياسين، أوضح: «لا أرغب في تقديم سيرته الذاتية، ولا أشعر أنني أشبهه، كما أن حياته كانت هادئة وراقية، ولا تحتوي على أحداث درامية كبيرة، كما أنني أتجنب المقارنة بيني وبينه».



وأشار إلى أنه يتمنى تقديم سيرة ذاتية للفنان عمرو دياب، قائلًا: «أتمنى تجسيد قصة عمرو دياب، فلم يتم تقديم سير ذاتية لكثير من المطربين في مصر، باستثناء أم كلثوم وعبد الحليم حافظ».



وأضاف: «الهضبة نموذج استثنائي، فهو قادر على النجاح كل عام، وما يقدمه يستحق الدراسة، ويجذب جميع الأجيال، وقد التقيت به وكانت من أجمل اللحظات في حياتي».

وعلى الصعيد الشخصي، أكدأنه يفضل الاستقرار في عمله قبل التفكير في الارتباط، موضحًا: «أخشى من فكرة الانفصال، وأرى أن العلاقة الناجحة تقوم على التوازن والدعم المتبادل».

كما تحدث عن غيرته على شقيقته، مشيرًا إلى أن علاقتهما أصبحت أكثر نضجًا مع مرور الوقت، رغم رفضه في البداية دخولها مجال التمثيل.

محمود ياسين جونيور يكشف عن دعم جدته شهيرة له

وعن علاقته بالفنانة شهيرة، أكد قربها الشديد من العائلة ودعمها المستمر له، خاصة بعد إشادتها بدوره في مسلسل «وننسى اللي كان».

وفي سياق آخر، أعرب عن رغبته في التعاون مع عدد من النجوم، على رأسهم الفنان يحيى الفخراني، إلى جانب منى زكي ودينا الشربيني.