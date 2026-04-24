مصرع شخصين وإصابة آخر في اشتعال سيارة على طريق الإسماعيلية السويس

لقي شخصان مصرعهما، فيما أُصيب آخر، إثر حادث تصادم عنيف بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي، بالقرب من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن اشتعال النيران في السيارة الملاكي عقب الحادث مباشرة.



وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، بينما جرى نقل جثماني المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



وفي سياق متصل، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة فايد، برئاسة المقدم محمود مأمون رئيس مباحث القسم، إلى مكان الواقعة، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، ورفع آثار التصادم، والعمل على تسيير الحركة المرورية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.