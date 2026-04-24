لمدة يومين.. تحويلات مرورية بكوبري 6 أكتوبر

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة برفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر ، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمنطقة الأعمال بالتبادل بدءً من منزل ممدوح سالم حتى مطلع العروبة "القطاع السابع" فى الإتجاهين.





وذلك على النحو التالى:

غلق الوصلة أعلى كوبرى 6 أكتوبر بدءً من منزل ممدوح سالم وحتى مطلع العروبة مع تحويل حركة المركبات للقادم من مطلع النصر ومطلع إمتداد رمسيس لمنزل ممدوح سالم ليسلك (شارع إمتداد رمسيس – كوبرى العباسية – محور لطفى السيد) إتجاه مطلع باغوص على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12,05 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً خلال يومى الجمعة والسبت الموافقان 24-25-2026م.

غلق الوصلة أعلى كوبرى 6 أكتوبر من منزل العروبة وحتى منزل النصر مع تحويل حركة المركبات للقادم من مناطق الجيزة لمنزل العروبة ليسلك (محور العروبة – مناطق مدينة نصر) مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمطلع إمتداد رمسيس "مطلع وزارة المالية" وتحويل حركة المركبات إتجاه المسطح بمحور الأوتوستراد، على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12,05 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً خلال يومى الجمعة والسبت الموافقان1-2\5\2026م.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.





