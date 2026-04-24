رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

حالات التصالح في مخالفات البناء 2026 وشروط القبول .. تشهد الفترة الحالية تزايدا ملحوظا في معدلات البحث من قبل المواطنين بشأن حالات التصالح في مخالفات البناء، خاصةً مع استمرار جهود الدولة لتنظيم قطاع التشييد وتقنين الأوضاع القائمة وفق إطار قانوني واضح يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني وحماية حقوق المواطنين.

يأتي هذا الاهتمام في ظل الحاجة إلى معرفة الضوابط التي تحكم قبول طلبات التصالح، والخطوات التي يجب الالتزام بها قبل التقدم بأي طلب رسمي.

شروط قبول التصالح في مخالفات البناء

ينص قانون البناء المصري على مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، ويأتي في مقدمتها التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، باعتبارها شرطا جوهريا لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف. ويهدف هذا الشرط إلى حماية الأرواح والممتلكات، وضمان أن المباني المخالفة لا تمثل خطرا على قاطنيها أو المناطق المحيطة بها.

كما يشترط القانون أن تكون المخالفة قد تمت قبل تطبيق أحكام القانون، وهو ما يعد محددا زمنيا فاصلا يحدد أهلية المبنى للتصالح من عدمه.

ويعكس هذا الشرط توجه الدولة نحو التعامل مع الأوضاع القائمة بالفعل، دون فتح الباب أمام مخالفات جديدة قد تضر بمنظومة التخطيط العمراني مستقبلا.

أبرز حالات التصالح في مخالفات البناء

حدد القانون عددا من الحالات التي يجوز فيها التصالح، حيث يسمح بتقنين أوضاع بعض المخالفات وفقا لضوابط محددة.

ومن بين هذه الحالات تغيير استخدام المباني في المناطق التي لا تتوافر لها مخططات تفصيلية معتمدة، مع ضرورة مراعاة طبيعة النشاط الجديد ومدى توافقه مع البيئة المحيطة.

كما يجيز القانون التصالح في بعض حالات التعدي على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل اعتماد هذه الخطوط، أو في شوارع لم يتم تنفيذها فعليا على أرض الواقع.

ويهدف هذا الاستثناء إلى التعامل بمرونة مع أوضاع قائمة يصعب تعديلها دون إحداث أضرار أكبر.

التصالح في حقوق الارتفاق والمباني المتميزة

تشمل الحالات التي يسمح فيها بالتصالح التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط التوصل إلى اتفاق مع أصحاب هذه الحقوق وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. ويعكس هذا الشرط أهمية الحفاظ على حقوق الأفراد مع إتاحة الفرصة لتسوية النزاعات بشكل قانوني منظم.

كما يسمح القانون بالتصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، شريطة عدم المساس بقيمتها التاريخية أو الجمالية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

ويؤكد هذا التوجه حرص الدولة على حماية التراث المعماري وعدم الإضرار به تحت أي مسمى.

التصالح داخل المناطق المتميزة وقيود الارتفاع

يمتد نطاق التصالح ليشمل المخالفات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، مع الالتزام بالحفاظ على الطابع العمراني الخاص بهذه المناطق.

ويعد هذا الشرط ضروريا للحفاظ على الهوية البصرية والعمرانية، ومنع التشوهات التي قد تنتج عن البناء العشوائي.

وفيما يتعلق بقيود الارتفاع، أجاز القانون التصالح في حالات تجاوز هذه القيود، بشرط عدم التأثير على حركة الملاحة الجوية، والحصول على موافقات الجهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية ومعايير السلامة.

التصالح في البناء على أراضي الدولة وتغيير الاستخدام

أجاز القانون أيضا التصالح في حالات البناء على أراضي الدولة، بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة.

ويهدف هذا الإجراء إلى إدخال هذه الحالات ضمن الإطار الرسمي، بما يسهم في تنظيم الملكية والاستفادة من الأصول غير المستغلة.

كما يسمح بتغيير استخدام العقارات داخل المناطق المخططة، بشرط توافق النشاط الجديد مع طبيعة المنطقة وعدم تعارضه مع الاشتراطات التخطيطية. 

ويعزز هذا التوجه مرونة استخدام الأراضي بما يخدم احتياجات المجتمع.

حالات استثنائية للتصالح خارج الأحوزة العمرانية

في إطار الحالات الاستثنائية، يتيح القانون إمكانية التصالح على البناء خارج الأحوزة العمرانية، خاصة في المشروعات الحكومية أو الكتل السكنية القريبة التي فقدت مقومات الزراعة قبل 15 أكتوبر 2023.

ويعد هذا الاستثناء خطوة مهمة لمعالجة أوضاع قائمة بالفعل، مع مراعاة البعد التنموي والاقتصادي.

ويؤكد هذا التوجه حرص الدولة على إيجاد حلول واقعية للتعامل مع مخالفات البناء، من دون الإخلال بالقواعد الأساسية للتخطيط العمراني أو الإضرار بالموارد الطبيعية، وعلى رأسها الأراضي الزراعية.

المقليات
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
البطيخ
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
