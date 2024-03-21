الاتحاد الدولي يجري حوارا مع أحمد حجازي قائد منتخب مصر

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على طلب إجراء حوار مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني قبل انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر التي تبدأ غدًا وتستمر حتى 26 مارس الجاري.



وسيجري الفيفا حوارًا مع حجازي كونه قائد المنتخب في تلك البطولة والأكثر مشاركة في البطولات الدولية.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر سيكون في تمام الساعة العاشرة مساءً غد الجمعة، على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. اللقاء سيتم بثه حصريًا عبر قناة أون تايم سبورتس.

وقد وجَّه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تعليماته للاعبين بضرورة احترام المنافس، خاصة أن منتخب نيوزيلندا قد تطور أداؤه في الفترة الأخيرة.

الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا سيواجه المنتصر من لقاء تونس وكرواتيا في نصف النهائي الثاني لبطولة كأس عاصمة مصر، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي في السبت المقبل.