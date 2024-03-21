سفير مصر في موسكو يزور جناح القاهرة بمعرض MITT السياحي

زار السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو الجناح المصري المشارك في معرض MITT السياحي، والذي أنطلقت فعالياته يوم ١٩ مارس الجاري وتستمر حتى يوم ٢١ مارس ٢٠٢٤ بموسكو، وتُشارك فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة السيد الأستاذ عمرو القاضي رئيس الهيئة، وعدد من الفنادق والشركات المصرية.



وتأتي المشاركة المصرية في المعرض على ضوء الاهتمام بالسوق السياحي الروسي كونه من أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، حيث تحظى المقاصد السياحية المصرية سواء الشاطئية أو الأثرية بمكانة خاصة لدى السائحين الروس.

سفير مصر في موسكو يزور الجناح المصري بمعرض MITT السياحي

سفير مصر في موسكو يزور الجناح المصري بمعرض MITT السياحي