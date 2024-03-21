برلماني: عزيمة مصر في قوة قيادتها وصلابة قواتها المسلحة

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة السيسي في حفل الافطار السنوي القوات المسلحة، كشفت التقدير التام لدورها في السلم والحرب وتذكر شهداء الوطن، قائلا: ذكرى العاشر من رمضان تهل على الوطن وسط تحديات صعبة تحيط بالمنطقة برمتها.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن السنوات الماضية شهدت اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية بالعمل على تطوير القوات المسلحة المصرية على مختلف الأصعدة، علاوة على اهتمام خاص بالشهيد، وهو ما تناولته الكلمة بوضوح، مضيفا: شهداء الوطن في قلب وعقل الدولة المصرية، لان تضحياتهم كانت جواز المرور للاستقرار والرخاء وتحرير الأرض.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، ان حرص الرئيس السيسي على حضور حفل الافطار السنوي للقوات المسلحة، وفي ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، دليل على التقدير الشديد للقوات المسلحة ودورها، فهى في الحرب مدافعة عن الوطن وفي السلم ركيزة اساسية من ركائز الامن القومي.

وواصل محسن، أن قول الرئيس السيسي أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، وأن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة، لحماية مصر وصون مقدساتها، يؤكد اعتزاز مصر بقواتها المسلحة وشهداءها ودورهم على مر العصور.

واختتم النائب احمد محسن، أن قوة مصر في قوة قيادتها وصلابة جيشها وهى الرسائل التي بعثت بها القيادة السياسية خلال حفل الافطار السنوي.