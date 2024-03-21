عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو أمانة الصناعة بمستقبل وطن: تمكين المرأة تحقق في عهد الرئيس السيسي

تامر الحبال، عضو
تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بمستقبل وطن

قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المرأة جزء أصيل وشريك اساسي في التنمية وتمكينها اقتصاديا وسياسيا يحقق الاستقرار المجتمعي. 


وأضاف الحبال في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن التمكين الحقيقي للمرأة المصرية تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بحقوق المرأة وبقدرتها على النجاح حال الحصول على الفرصة، وكان داعم للمرأة وفي عهده تقلدت المرأة مناصب وزارية، وكان لها تواجد كبير في المجالس النيابية وفي كافة المجالات، ويمثلن نموذجاً للتفاني والتميز في كافة المجالات. 

وأوضح الحبال أن المرأة  المصرية ساهمت بشكل كبير في تنمية المجتمع ، وخاصة صاحبات الإنجاز  في كل مجال من مجالات النشاط الإنساني، السياسة والاقتصاد ، والإعلام والأدب والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة كعنصر أساسي في كافة المجالات، ورفع مكانتها في المجتمع ودعمها.

وأشار الحبال إلى أن حفل يوم المرأة المصرية الذى أقيم اليوم وحضره الرئيس السيسي وقرينته، يأتي تكريماً وتثميناً لدور المرأة الفعال في بناء المجتمع وادائها المتميز في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية ودورها الريادي في تنشئة الاجيال لبناء مستقبل مفعم بالخير والازدهار، ودعم للمرأة العاملة وتشجيعها على الإسهام في البناء والأعمار. 

وأكد أن عظيمات مصر صانعات النجاحات كان لهم دورا ملموس في تحقيق نجاحات كثيرة في مجال الصناعة والتجارة وكان جزء أصيل من النجاح مشاركة فيها المرأة المصرية، وكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرفية والتراثية كانت بصمة المرأة واضحه ومميزة.

تامر الحبال مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

ترشيحاتنا

أروع مثال للإخلاص والتفاني| وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمات في عيد الأم

هاشتاج المرأة المصرية يجتاح أكس تزامناً مع احتفالية الرئيس

صراع جديد.. ابنة لبنى ونس تشن هجوما على محمد سامي| اعرف الحكاية

القاهرة تساند الأشقاء في غزة.. ملحمة عربية أمريكية بالقاهرة لمساعدة الشعب الفلسطيني

14 كلمة لمن قل إيمانه وتكاسل عن العبادة فى رمضان.. رددهم يثبت الله قلبك

تفاصيل اتهام الفنان أشرف زكي لـ«سيدة» بحدائق أكتوبر بالسب والقذف في الجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

فيديو

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ