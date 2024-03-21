عضو أمانة الصناعة بمستقبل وطن: تمكين المرأة تحقق في عهد الرئيس السيسي

قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المرأة جزء أصيل وشريك اساسي في التنمية وتمكينها اقتصاديا وسياسيا يحقق الاستقرار المجتمعي.



وأضاف الحبال في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن التمكين الحقيقي للمرأة المصرية تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بحقوق المرأة وبقدرتها على النجاح حال الحصول على الفرصة، وكان داعم للمرأة وفي عهده تقلدت المرأة مناصب وزارية، وكان لها تواجد كبير في المجالس النيابية وفي كافة المجالات، ويمثلن نموذجاً للتفاني والتميز في كافة المجالات.

وأوضح الحبال أن المرأة المصرية ساهمت بشكل كبير في تنمية المجتمع ، وخاصة صاحبات الإنجاز في كل مجال من مجالات النشاط الإنساني، السياسة والاقتصاد ، والإعلام والأدب والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة كعنصر أساسي في كافة المجالات، ورفع مكانتها في المجتمع ودعمها.

وأشار الحبال إلى أن حفل يوم المرأة المصرية الذى أقيم اليوم وحضره الرئيس السيسي وقرينته، يأتي تكريماً وتثميناً لدور المرأة الفعال في بناء المجتمع وادائها المتميز في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية ودورها الريادي في تنشئة الاجيال لبناء مستقبل مفعم بالخير والازدهار، ودعم للمرأة العاملة وتشجيعها على الإسهام في البناء والأعمار.

وأكد أن عظيمات مصر صانعات النجاحات كان لهم دورا ملموس في تحقيق نجاحات كثيرة في مجال الصناعة والتجارة وكان جزء أصيل من النجاح مشاركة فيها المرأة المصرية، وكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرفية والتراثية كانت بصمة المرأة واضحه ومميزة.