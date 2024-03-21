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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد هيئة الفولبرايت لبحث سبل التعاون

وفد أمريكي بجامعة
وفد أمريكي بجامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، وفد هيئة الفولبرايت برئاسة الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي للهيئة، وذلك لبحث وتعزيز سُبل التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين، والتعريف بمنح الفولبرايت للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمساهمة في تعزيز وتنمية مهارات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية.

حضر اللقاء نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، ومسئولى مكتب العلاقات الدولية وفروع الجامعات الأجنبية ووحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور قنصوة حرص الجامعة على العلاقات الوطيدة التي تربط بين جامعة الإسكندرية وهيئة الفولبرايت بمصر، موضحاً أن الجامعة تسعى دائما للتعاون مع الهيئة لتعريف الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالمنح التي تقدمها الهيئة، لافتاً أنه سيكون هناك تعاون من خلال الهيئة مع الجامعات الأمريكية التي لديها درجات علمية مزدوجة مع جامعة الإسكندرية للدراسة أو تعاون في الأبحاث لمدة فصل أو فصلين دراسيين.

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وأشار أنه تم أيضا مناقشة آليات التعاون فى المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة وتشمل المجالات الطبية والهندسية والفنون والعمارة والتمريض وتكنولوجيا المعلومات والإنسانيات والحقوق والأعمال من خلال إستقدام خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب والتدريس ونقل الخبرات.

فيما أكدت الدكتورة ماجي نصيف على عمق العلاقات بين جامعة الإسكندرية وهيئة الفولبرايت نظرا للسمعة المتميزة التي تتمتع بها جامعة الإسكندرية على المستوى الدولي، مشيدة بدور الجامعة في الإهتمام بتطوير البحث العلمي والنهوض بجودة العملية التعليمية والسعي الدائم لتطوير العنصر البشري ومواكبة التطورات العلمية العالمية في مختلف التخصصات،  كما استعرضت د. نصيف  المنح التي تقدمها الهيئة  والموجهة للباحثين للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية.

تم خلال اللقاء استعراض البرامج والفرص التي تتيحها الهيئة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراتهم وتشمل برنامج الماجستير والدكتوراة.

الاسكندرية أعضاء هيئة التدريس الجامعات الأجنبية الدكتور عبد العزيز قنصوه العلاقات الدولية العلاقات الوطيدة المجالات العلمية المجالات الطبية

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