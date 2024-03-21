وزارة النقل تعلن توفير مواصلات بديلة أثناء فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.. تفاصيل

أعلنت وزارة النقل ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو حيث يتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الاسكندرية .

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أنه سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتى ( سيدى جابر / المنتزه ) بخط ( الإسكندرية / أبو قير ) وذلك اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثالثة من مشروع مترو الإسكندرية.

ويذكر أنه قد سبق إيقاف تشغيل القطارات فى المسافة بين محطة الإسكندرية ومحطة سيدى جابر كمرحلة أولى وبين محطة أبو قير ومحطة المنتزه كمرحلة ثانية ومع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع يكون قد تم إيقاف الخط بشكل كامل للبدء فى تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية ( أبو قير / محطة مصر ) .