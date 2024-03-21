سفيرات التربية النوعية بسوهاج ينتجن مستحضرات تجميل ووجبات غذائية صحية مستدامة

التقي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بسفيرات الغذاء الصحي من طالبات الفرقة الرابعة بقسم الإقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، وذلك بمقر مكتبه بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتورة داليا هيكل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومؤسس وقائدة "سفيرات الغذاء الصحي بصعيد مصر".

وثمن الدكتور حسان النعماني فكرة المبادره التي تعد الأولى من نوعها والتي تهدف الي إعادة تدوير المخلفات الغذائية، وإنتاج مستحضرات تجميل ووجبات غذائية صحية مستدامة تتوافق مع جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.

وتدريب الطالبات علي كيفية تصميم كتاب الكتروني علي المواقع العلمية المتخصصة لنشر تلك الابتكارات ومواكبه التطور الرقمي ولفتح أفاق بحثيه وتوسيع دائرة المعرفه للباحثين وذوي الاختصاص..

وأشاد "النعماني" بإبداع الطالبات خلال عرضهن مشروعاتهن البحثية وابتكاراتهن من المنتجات التجميلية، حيث ارتدت كل طالبه بطاقة تعريف خاصة بمشروعها البحثي اشتملت علي الباركود الخاص به.

واطلع رئيس الجامعة علي كتاب كل طالبه الذي تم نشره علي المواقع العلمية المتميزة، من خلال تلك الأكواد حيث تم عرض محتوي الكتاب من صور وفيديوهات ونصوص تم اعدادها على أسس علمية وبحثيه سليمة.

جامعة سوهاج

وأوضحت الدكتوره داليا هيكل ان المبادرة تسعي الي خلق خريج صديق للبيئة ولديه ثقافة غذائية وركائز رقمية تمكنه من المنافسة في سوق العمل، مضيفة ان المنتجات التي عرضتها الطالبات اشتملت علي الصابون، كريمات ترطيب، كريمات معالجة لآلام المفاصل والالتهاب، مقشر للجسم.

وروائح عطرية وبخور وشموع، حيث تم ابتكار تلك المنتجات من خلال استخدام ٥٥ عشبة طبيعية واستعمال المواد الفعالة الموجودة بالمخلفات الغذائية لدعم كل منهما الآخر.

وفي لفته طيبة عقب انتهاء اللقاء مع رئيس الجامعة قامت الطالبات احتفالاً بعيد الام بتوزيع منتجاتهم من مستحضرات التجميل علي الأمهات من عضوات هيئة التدريس، والهيكل الاداري داخل الجامعة.