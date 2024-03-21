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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء حياة طفل بمجرى مائي في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طفل لم يبلغ من عمره سوى عامين، غرقًا بمجرى مائي مجاور لمنزل أسرته دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج، حيث انزلقت قدماه أثناء لهوه أمام منزل أسرته وسقط بالمجرى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده غرق طفل بمجرى مائي دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین مصرع الطفل 'سالم ع.م.ا' سنتين، ويقيم دائرة المركز، وأفاد جده المدعو 'محمد ا.ق.ا' 64 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو حفيده المذكور أمام المنزل سقط داخل مجرى مائي مجاور، مما أدى لغرقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وان سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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