بالخطأ.. عامل يصيب نجلي عمومته بطلقات نارية في سوهاج

أصاب عامل في نهاية العشرينات من العُمر، نجلي عمومته بطلقات نارية عن طريق الخطأ، داخل منزله دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل ونجل عمومته بطلقات نارية أثناء تواجدهما داخل منزل نجل عمومتهما، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة كلاً من:" المدعو بهاء ع.ر.ا 33 سنة، عامل، مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر، ونجل عمته المدعو السيد ع.ا.ح، 26 سنة، مزارع، مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر من الخلف، ويقيمان دائرة المركز".

وبسؤالهما قررا أنه أثناء تواجدهما داخل منزل نجل عمومتهما المدعو (حاتم م.ا.ع، 27 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، وذلك أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرج منه عيارين ناريين عن طريق الخطأ، ونتج عن ذلك إصابتهما.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية بإرشادة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بطريق الخطأ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.