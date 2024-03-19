تشغيل أحدث جهاز في صعيد مصر لرسم الشبكية والعصب البصري بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تشغيل جهاز "الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري"، بوحدة فحوصات أمراض العيون، والذي يعد أحدث جهاز في صعيد مصر لرسم الشبكية والعصب البصري، وذلك بالمستشفي الجامعي القديم.

وأكد "النعماني" على أنه يتم تزويد المستشفيات الجامعية بأحدث الأجهزة الطبية علي المستوي المحلي والعالمي، بهدف تقديم خدمات طبية علي اعلي مستوى، إلى جانب خدمة المرضى من ذوي الهمم من ذوي الإعاقة البصرية للحصول علي كارت الخدمات المتكاملة.

وأوضح ان الجهاز يستخدم ايضًا لعمل ابحاث في مجال العيون لطلاب الدراسات العليا من حملة الماجستير والدكتوراة، مما يساهم صقل مهارات الاطباء ورفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.

وأكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الجهاز يستخدم في تشخيص ومتابعة أمراض الشبكية الوراثية ومنها العشى الليلي، كما يستخدم لتشخيص ومتابعة أمراض اعتلال الشبكية ومنها السكري وجلطات الشبكية والمياه الزرقاء.

ومتابعة إلتهابات ضمور العصب البصري، كما يستخدم في إكتشاف حالات إدعاء العمي والهستيريا.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون، إن وحدة فحوصات أمراض العيون يتردد عليها المرضي من جميع محافظات جنوب الصعيد لإجراء رسم الشبكية والعصب البصري لكونها تضم الجهاز الوحيد المتوفر في مستشفى حكومي بجنوب الصعيد.

وأوضح الدكتور مرتضي ابوزيد مدير الوحدة أن الجهاز موجود بالمستشفي الجامعي القديم بالطابق الرابع ويعمل طوال ايام الاسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، موجهاً شكر لإدارة الجامعة.

وذلك لدورها الملموس في توفير مكان مجهز على أعلى مستوى وتوفير الكابلات والمستهلكات الخاصة بالجهاز، لكي يعمل بكفاءة، وتدريب الأطباء والمساعدين علي تشغيله والاستفادة من الخدمات التي يقدمها.