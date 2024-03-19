اشتعال النيران في سيارة ملاكي بصحراوي سوهاج الشرقي.. ماذا حدث ؟

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، نشوب حريق بسيارة ملاكي قيادة موظف بشركة خاصة في بداية العشرينات من العُمر، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده نشب حريق بسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (طارق ع.ع.ع، 20 سنة، موظف بشركة خاصة، ويقيم دائرة اسيوط)، بالطريق المُشار إليه، قادمًا من عمله اتجاه محل إقامته، حيث فوجئ بانبعاث أدخنة بمقدمة السيارة، ثم اشتعال النيران بها؛ نتج عن ذلك احتراق مقدمة السيارة والكابينة الأمامية.

وأفاد قائد السيارة المذكور بمضمون ما سبق، مضيفًا بأن سبب الحريق تسريب بماكينة زيت فتيس السيارة، ونفي الشبهة الجنائية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.