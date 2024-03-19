ملاكي تنهي حياة مزارع ثمانيني في سوهاج

انتهت حياة مُزارع في منتصف العقد التاسع من العُمر، أسفل عجلات سيارة ملاكي، صدمته على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده وجود حادث على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز، ووجود جثة.

وبالانتقال والفحص، تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو “محمد. ع”، 38 سنة، محاسب، ويقيم دائرة مركز دار السلام، بالطريق المُشار إليه، صدم المدعو “علي. م”، 85 سنة، مزارع، ويقيم دائرة المركز، أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى وفاته.

وأفاد كل من قائد السيارة ونجل المتوفى المدعو “بدري. ع”، 60 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، وأضاف الأول أنه فوجئ بالمتوفى يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته، فاصطدم به عن طريق الخطأ، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.