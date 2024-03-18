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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل جلسات محاكمة 5 عناصر بـ"خلية داعش سوهاج"| تفاصيل

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز اصلاح بدر، تأجيل جلسات محاكمة 5 عناصر بـ " خلية داعش سوهاج ".. وهي القضية رقم 426 لسنة 2024، التجمع الأول والمقيدة برقم 13 لسنة 2024 القاهرة الجديدة والتي قيدت برقم 48 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، لجلسة 1 يونيو.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

واتهمت النيابة المتهمين في القضية بالانضمام الي جماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور تهدف الي استهداف رجال الجيش والشرطة وهي جماعة داعش مع علمهم بأهدافها.

سوهاج الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني جنايات أمن الدولة العليا محكمة جنايات أمن الدولة

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