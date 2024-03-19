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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ميكانيكي يتعدى على جارته الستينية بسلاح أبيض في سوهاج

صدى البلد

أصيبت ربة منزل في بداية الستينات من العمر، بجرح قطعي بالبطن من الناحية اليمنى، وذلك لتعدي ميكانيكي عليها بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إصابة ربة منزل على يدي ميكانيكي دائرة المركز.

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بالانتقال والفحص، تبین إصابة المدعوة “حلاوتهم. ص”، 61 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية، وأفاد نجلها المدعو “ياسين. ن”، 28 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، باتهام المدعو “عيد. ر”، 49 سنة، ميكانيكي، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على والدته المذكورة بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته، ما أدى إلى إصابتها المشار إليها.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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