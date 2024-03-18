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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

“تأثير التسويق الفيروسي عبر إنستجرام على قرارات الشراء”.. رسالة ماجستير بـ"إعلام سوهاج"

جانب من مناقشة الرسالة
جانب من مناقشة الرسالة بجامعة سوهاج

حصل الباحث عاطف السيد عبداللاه من قسم الإعلام بجامعة سوهاج على درجة الماجستير بامتياز في العلاقات العامة، حيث كشفت دراسته عن تأثير التسويق الفيروسي عبر إنستجرام على قرارات الشراء والولاء للعلامات التجارية لدى المستهلكين.

وفقًا للدراسة، التي أوصت لجنة المناقشة بطباعتها وتداولها في الجامعات، فإن قصص إنستجرام لها تأثير كبير على القرار الشرائي، تليها المؤثرون ثم التوصيات الشخصية والكلمة المنطوقة إلكترونيًا وأخيرًا البريد الإلكتروني.

التسويق الفيروسي

وكشفت النتائج أن 84.5% من المشاركين أكدوا أن الحوافز المادية تساعدهم في جذب انتباههم نحو عملية الشراء. كما أظهرت أن حوالي 68% من المشاركين قاموا بالشراء من واحدة إلى خمس مرات من خلال التسويق الفيروسي على إنستجرام.

وأوضح الباحث أن الهدف من الدراسة هو اقتراح آليات فعالة للشركات لاستخدام التسويق الفيروسي عبر إنستجرام للوصول للجمهور المستهدف بسرعة وتكلفة منخفضة، من خلال انتشار الرسائل التسويقية فيروسيًا عبر مشاركات المستخدمين.

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كما هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في نجاح حملات التسويق الفيروسي مثل نوع المحتوى وطريقة العرض والاستهداف، لتوفير رؤى قيمة للشركات حول فعالية هذه الاستراتيجية وتأثيرها على سلوك المستهلكين.

تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور رزق سعد عبد المعطي أستاذ العلاقات العامة والإعلان بجامعة مصر الدولية «رئيساً»، والدكتورة سماح محمد المحمدي أستاذ الصحافة بكلية الإعلام «مناقشاً».

والدكتور عبد الباسط أحمد هاشم أستاذ العلاقات العامة ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة «مشرفاً ومناقشاً»، والدكتورة أسماء عشري برعي مدرس العلاقات العامة والإعلام «مشرفاً».

وتكشف جامعة سوهاج، بهذه الدراسة الحقيقة حول تأثير صور إنستجرام على عادات الإنفاق لدى المستهلكين، وتقدم رؤى قيمة لشركات التسويق لاستغلال هذه المنصة بفعالية أكبر.

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