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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة سوهاج تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لـ611 مواطنا بالأقصر

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري نظم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي مدينة الأقصر، وذلك بمقر ساحة فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمنطقة القرنة بالبر الغربى.

وقال النعماني إن تلك القافلة جاءت تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم، مؤكداً علي حرص الجامعة علي تنظيم القوافل الطبية بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة والمدن المجاورة.

وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين باعتبار الاهتمام الإنسان المصري أحد أهم أهداف محاور الجمهورية الجديدة، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تنفيذ القافلة بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة بكلية الطب البشري، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي ٦١١ مواطن وتم تحويل عدد ١٢ حالة إلى المستشفى لإستكمال الفحوصات، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم.

وقال الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ،ان القافلة تضمنت التخصصات الطيبه التالية:- (عظام - اطفال- باطنة - طب وجراحة العيون - جراحة - مسالك - جلدية - نسا وتوليد - متوطنة - صدرية - أنف واذن وحنجرة - عصبية ونفسية - طب الاسرة ).

ومن جانبه ذكر الدكتور الشاذلي صالح موسي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انه شارك بالقافلة ١٣ طبيب من مختلف التخصصات الطبية كما تضمنت  القافلة ندوات توعوية للأهالي عن تنظيم الأسرة والزيادة السكانية حاضر بها أطباء بقسم طب الاسرة بالكلية.

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