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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة في سوهاج.. وتصيب 4 أشخاص

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص، من بينهم ربة منزل ثلاثينية، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بينهم، دائرة مركز شرطة سوهاج؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إصابة 4 أشخاص في مشاجرة نشبت بينهم دائرة المركز.

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بالانتقال والفحص، تبین أن طرفي المشاجرة كل من: طرف أول المدعو “صدام. ح”، 36 سنة، مزارع، مصابًا بكسر بعظام الجمجمة، وابنة عمه المدعوة “بخيتة. ا”، 37 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمة بالذراع اليمنى.

وطرف ثانٍ: المدعو “هاشم. ع”، 66 سنة، مصاباً بكدمة بالذراع اليسرى، ونجله المدعو “سامح. هـ”، 27 سنة، سائق، مصابًا بكدمة بالعين اليمنى، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وإحداث الإصابات المُشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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