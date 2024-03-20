جامعة سوهاج تنظم مؤتمر "أبصر" لصقل مهارات طلاب الصيدلة وتأهيلهم لسوق العمل

نظم اتحاد طلاب من أجل مصر بكلية الصيدلة بجامعة سوهاج مؤتمر بعنوان "أبصر"، الذي يهدف الي صقل مهارات طلاب الكلية لتأهيليهم لسوق العمل الصيدلي، وذلك بحضور كلاً من الدكتور محمد صلاح والدكتور ممدوح فوزي وكلاء الكلية، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ان الهدف من تنظيم تلك المؤتمرات هو تخريج جيل على أعلى كفاءة ومهارات علمية وبحثية ومعرفية فى مجال “الصيدلة"، ويتوافق مع النظام التعليمى الحديث بالخارج، ليكون متميزًا متطلعًا إلى المستقبل، واعيًا بالتطورات والفرص الحديثة التي تطرأ على المجال، ليكون قادر على إقتحام سوق العمل والمنافسة به بقوة داخل أو خارج مصر.

وأكد الدكتور محمد صلاح على أهمية توعية الشباب بمجالات الصيدلة، إلي جانب أهمية مشاركته في الأنشطة الطلابية المختلفة نظراً لاهميتها في بناء شخصيته، حيث تفتح الآفاق له وتضعه علي الطريق الصحيح لبداية حلمه ومساعدته في الوصول لأهدافه.

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور ممدوح فوزي، أن المؤتمر تطرق إلى العديد من المحاور، منها أهمية تأهيل الجيل القادم من الصيادلة لسوق العمل وتنمية مهاراته، وأهمية توفير السبل لاظهار إمكانياته وقدراته في كافة مجالات الصيدلة، إستعراض ايضاً أهمية مهنة الصيدلة، ودور الصيدلي في المجتمع ومجالات العمل.

وأوضح الدكتور علاء غالب، أن المجال الصيدلي من أهم المجالات الطبية، لذا تحرص الجامعة علي تنمية مهارات الطلاب والخريجين وإكسابهم مهارات إضافية تعطيهم ميزات نسبية عن الانضمام لسوق العمل، مضيفاً انه شارك بالمؤتمر أكثر من ١٥٠ طالب وطالبة بالكلية.

جدير بالذكر انه حاضر بالمؤتمر كلاً من الدكتور أحمد أبو الحسن مدير موارد بشرية والدكتورة إرادة فتاح، حيث تحدثا عن مجالات الصيدلة والتسويق، وكيفية تأهيل الطلاب لسوق العمل الصيدلي.