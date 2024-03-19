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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة في 74 برنامجا للدراسات العليا بعلوم سوهاج

صدى البلد

أعلن رئيس جامعة سوهاج، الدكتور حسان النعماني، عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية العلوم وعددها 74 برنامجًا في مختلف التخصصات أمام الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية والأفريقية، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والجامعة والمعنية بزيادة أعداد الطلاب الوافدين.

وأكد رئيس جامعة سوهاج - في تصريح له اليوم /الثلاثاء/ - حرص الجامعة على فتح أبوابها لاحتضان الطلاب من مختلف الدول العربية والأفريقية، وفتح أبواب ما تملكه من وحدات تعليمية وطبية ورياضية وثقافية لاستقبال الطلاب الوافدين والانتفاع بما تقدمه الجامعة من خدمات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجامعة الرامية لتعزيز التبادل العلمي والثقافي مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية حول العالم، إلى جانب تقوية روابط التواصل والتعارف بين الطلاب المصريين وباقي الجنسيات المختلفة.

وأضاف النعماني، أن الكلية تقدم مجموعة متميزة من البرامج في مجالات "الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والنبات، والميكروبيولوجي، وعلم الحيوان، والجيولوجيا"، لمنح درجات الماجستير والدكتوراة، مؤكداً على أن الجامعة تقدم العديد من الامتيازات للطلاب الوافدين تشمل تكاليف دراسية مخفضة، وسكن جامعي مميز، وتوفير بيئة أكاديمية وبحثية مثالية وعلي مستوي عالي من الجودة، إلى جانب التمتع بالسياحة بمدينة سوهاج والتي تتميز بموقعها الجغرافي المميز.

ونوه بأن الكلية تقدم 36 برنامجاً في مرحلة الماجستير، و38 برنامجاً في مرحلة الدكتوراة، موضحًا أن تلك البرامج تشمل تخصصات مختلفة مثل "الرياضيات البحتة والتطبيقية، والرياضيات الحيوية، وعلوم المواد، والفيزياء النووية، والكيمياء العضوية واللاعضوية، وفسيولوجي النبات، وبيولوجيا الخلية، والجيولوجيا البيئية"، والعديد من المجالات الأخرى التي تقدم فرصاً فريدة للبحث والتطور الأكاديمي.
 

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