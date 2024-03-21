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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر نص تقرير الطب الشرعي في واقعة التعدي على فتاة حلوان

صدى البلد

حصل “صدى البلد”، على نص تقرير الطب الشرعي في واقعة التعدي على فتاة حلوان.

وكشف تقرير الطب الشرعي، عن أن غشاء البكارة الخاص بالمجني عليها به تمزقين.

وأوضحت حيثيات المحكمة أن المتهم هتك عرض الطفلة “سارة.أ” وعاشرها معاشرة الأزواج برضاها.

وأشارت الحيثيات إلى أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن المجنى عليها  سارة ا. والتى لم تتجاوز 13 عاماً من عمرها تعرفت على المتهم هانى ع. وهو يجاورها مسكنها قبل شهر من تاريخ الواقعة في 27 /11/2023 وتحصل على رقم هاتفها من شقيقها وبدأ يحادثها تليفونيا واعداً إياها بالزواج، ومن خلال الهاتف بدأ يسمعها كلام جنسياً ولصغر سنها انساقت وراءه وصدقت وعوده بالزواج حتى أقنعها بالذهاب إلى مسكنه واستجابت لرغبته تلك وما أن وصلته حتى ادخلها حجرته ثم حسر عنها ملابسها وراح يعبث بمواطن العفة منها ثم قام بمواقعتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم هتك عرض المجنى عليها  "سارة ا" بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها بالعين محل سكنه وعبث بها ملامسًا مواطن العفة منها لاسيما قبلها بأن كشف عن سوءته  معاشرًا إياها معاشرة الأزواج برضاء منها مستغلًا في ذلك حداثه سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة من عمرها وكذا مستغلًا عجزها عن فهم ماهية الفعل المنصرف حيالها مع علمه بأن ما اتاه من افعال قبلها مما يخل بحيائها اخلالًا جسيمًا على النحو المبين بالتحقيقات.

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