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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

صدى البلد

واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات الغذائية والإحتياجات الأساسية على المواطنين الفلسطينيين شمال قطاع غزة وذلك على مدار يومى 20 - 21 من شهر مارس الجارى .

حيث إستمرت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز C-130 القيام برحلاتها من مطار العريش لإسقاط عشرات الأطنان من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة .

فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط أطنان من المساعدات فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة ، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح البرى لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع .

يأتى ذلك إمتداداً للجهود والمساعى المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأزمة الراهنة .

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