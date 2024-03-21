ڤاليو تحصل على شهادة الامتثال لمعيار صناعة بطاقات الدفع وأمن البيانات (PCI DSS)

الإصدار 4.0 بفضل التزامها بتطبيق أعلى معايير أمن البيانات للعام الثاني على التوالي

أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على شهادة الامتثال لمعيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) الإصدار4.0 للعام الثاني على التوالي، وهو التقييم الرائد دولياً الذي يعد بمثابة شهادة على التزام ڤاليو الراسخ بحماية بيانات العملاء والحفاظ على بيئة آمنة بمختلف جوانب المنصة. وقد كانت ڤاليو أول شركة في مصر تحقق شهادة الامتثال لمعيار PCI DSS v4.0 في العام الماضي.

وفي هذا السياق صرح محمد نجم، رئيس قسم أمن المعلومات في ڤاليو، بأن الشركة تضع على رأس أولوياتها حماية وتأمين بيانات العملاء، حيث حصلت على شهادة الامتثال (PCI DSS) بفضل الجهود التي تبذلها للبقاء في طليعة الشركات التي تعمل وفقًا لأعلى معايير الأمان في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وبناء الثقة مع العملاء. وأضاف نجم أن الشركة لديها عقيدة راسخة بأهمية حماية البيانات المالية عالية الأهمية للعملاء، كما يعكس هذا الإنجاز تركيز الشركة على الاستثمار المستمر في الإجراءات الأمنية التي تتخذها لتعزيز بنيتها التكنولوجية.

ومن الجدير بالذكر أن شهادة الامتثال لمعيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) تتضمن مجموعة من معايير الأمان المعترف بها دوليًا، والتي صممت خصيصًا للتعامل مع بيانات حاملي البطاقات بأمان. ويتضمن الامتثال إجراءات صارمة مثل تقييمات منتظمة لمستويات الأمان، وضمان أدوات تحكم قوية لاستخدام المنصة، وتشفير البيانات، والاستعانة ببرنامج شامل للحفاظ على أمن البيانات.

وتمثل هذه الشهادة التزام ڤاليو بتوفير منصة آمنة وموثوقة لعملائها، حيث تسعى الشركة باستمرار إلى التعامل مع مختلف التهديدات الأمنية قبل وقوعها، مستعينة بأحدث ما وصلت إليه الحلول التكنولوجية في مجال أمن المعلومات بهدف حماية سرية وأمن بيانات العملاء.