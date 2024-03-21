مفاجأة مدوية| تجميد المفاوضات بين الأهلي وعلي معلول لهذا السبب

توقفت مفاوضات التجديد بين إدارة النادي الأهلي والظهير الأيسر التونسي علي معلول، وذلك بسبب اختلاف حول مدة العقد المقترحة.

وكشف الإعلامي محمد شبانة خلال تصريحات اذاعية، أن إدارة الأهلي كانت ترغب في تمديد عقد معلول لموسم واحد فقط، فيما كانت الرغبة السابقة تتمثل في تمديد العقد لمدة موسمين

.وأوضح شبانة، :"على الرغم من ترحيب المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، بتجديد تعاقد معلول لموسم واحد، إلا أن اللاعب ووكيله رفضا هذا الاقتراح، مصرين على تمديد العقد لموسمين، مما أدى إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين وتجميدها بشكل مؤقت.