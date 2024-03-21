عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 12.. سلمى أبو ضيف تهرب لهذا السبب .. أحمد فهمى يفتح خزائن أسراره فى حبر سرى

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

خالد جلال: الفن هو رفيق الوطن في أفراحه وانتصاراته

احتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وأنابت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عنها الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الذى رحب فى كلمته بالسادة ضيوف الحفل من رجال القوات المسلحة البواسل وكوكبة كبار نجوم الفن فى مصر، ووجه الشكر للمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، على حرصه فى إقامة هذا الاحتفال كل عام، معربا عن سعادته بالمشاركة وسط هذا الجمع المشرف .

اليوم.. أحمد فهمى يفتح خزائن أسراره فى حبر سرى

يحل الفنان أحمد فهمى، اليوم الخميس، ضيفا على برنامج “حبر سرى”، الذى تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة “القاهرة والناس” فى تمام السادسة مساءً.

أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 12.. سلمى أبو ضيف تهرب لهذا السبب

طرحت منصة شاهد vip الحلقة 12 من مسلسل " أعلي نسبة مشاهدة " والذي يقوم ببطولته كل من سلمي أبو ضيف وإنتصار .

وحملت الحلقة 12 من مسلسل أعلي نسبة مشاهدة عدد من الاحداث ،حيث تزوجت شيماء " سلمي أبو ضيف " من فوكس بشكل صوري ، بعد ان علم والدها بتواجدها علي منصات التواصل الاجتماعي ، ثم تشاجرت معه وانتهي الامر بالطلاق .

 

 

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة سلمى ابو ضيف منصة شاهد vip

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

خالد الجندي: القرآن الكريم نزل على مرحلتين.. فيديو

معجزة ربانية| توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2024

فيفا يعلن إيقاف القيد لثلاثة فترات في 3 أندية سعودية شهيرة

عمر هاشم : الرسول أول من آخى بين المسلمين وغيرهم

إعلام فلسطيني : الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية بسلاح تجويع المرضى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة والدتها.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا | شاهد

عملاق وثمنه نصف مليون دولار.. حكاية أغرب جاموس تايلاندي ظهر كنجم تليفزيوني|شاهد

قوام ممشوق.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

فيديو

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ