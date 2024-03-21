أخبار الفن| أعلى نسبة مشاهدة الحلقة 12.. سلمى أبو ضيف تهرب لهذا السبب .. أحمد فهمى يفتح خزائن أسراره فى حبر سرى

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

احتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وأنابت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عنها الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الذى رحب فى كلمته بالسادة ضيوف الحفل من رجال القوات المسلحة البواسل وكوكبة كبار نجوم الفن فى مصر، ووجه الشكر للمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، على حرصه فى إقامة هذا الاحتفال كل عام، معربا عن سعادته بالمشاركة وسط هذا الجمع المشرف .

يحل الفنان أحمد فهمى، اليوم الخميس، ضيفا على برنامج “حبر سرى”، الذى تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة “القاهرة والناس” فى تمام السادسة مساءً.

طرحت منصة شاهد vip الحلقة 12 من مسلسل " أعلي نسبة مشاهدة " والذي يقوم ببطولته كل من سلمي أبو ضيف وإنتصار .

وحملت الحلقة 12 من مسلسل أعلي نسبة مشاهدة عدد من الاحداث ،حيث تزوجت شيماء " سلمي أبو ضيف " من فوكس بشكل صوري ، بعد ان علم والدها بتواجدها علي منصات التواصل الاجتماعي ، ثم تشاجرت معه وانتهي الامر بالطلاق .