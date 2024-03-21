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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس "الحرية المصري": انتصارات "العاشر من رمضان" ستظل خالدة في تاريخنا الوطني

د. ممدوح محمد محمود
د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى

تقدم حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ولأبطال القوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة احتفالات مصر، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ذكرى العزة والشرف والكرامة الوطنية التى نستلهم منها روح القوة والقدرة على إعلاء الإرادة المصرية.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن تاريخ العاشر من رمضان سيظل خالدا فى تاريخنا الوطنى، ومبعث اعتزاز وفخر الشعب المصرى بالقوات المسلحة، التى جسدت ملحمة وطنية فى الفداء والتضحية، دفاعا عن التراب الوطنى ، وأثبتت قدرة المصريين على تحدى المستحيل، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حيث نجح أبطال القوات المسلحة وهم صائمون فى عبور المانع المائى، وخط بارليف المنيع،  وكسر شوكة العدو، وتحطيم أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن ملحمة العبور ستظل  شاهدة على عبقرية العسكرية المصرية فى قهر المستحيل، ورمزا يلهم الأجيال المتعاقبة على تحدى الصعاب، من أجل صون الكرامة الوطنية،  كما ستظل قواتنا المسلحة درعا وسيفا، ومصدر فخر واعتزاز المصريين جميعا، داعيا الله أن يرحم شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن، ولتعيش مصرنا العزيزة فى أمان واستقرار.

حزب الحرية المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الشعب المصري خط بارليف المنيع

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