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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو "الحرية": المرأة المصرية قدمت مواقف تاريخية وسياسية لا يمكن إغفالها

د. عيد عبد الهادي
د. عيد عبد الهادي

ثمن د. عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024، قائلا: جسدت ثقة القيادة السياسية في قوة ودور المرأة المصرية التي طالما اثبتت في كافة المواقف والأحداث العصيبة التي تمر بالدولة المصرية على مر العصور أنها جديرة بتحمل مسؤولية الوطن وإعلاء مجده عالياً، مقدمة كافة التضحيات التي ما زالت مخلدة في كتب التاريخ بكافة الأجيال.

ولفت عبد الهادي، في بيان له، الى أن تمكين المرأة أصبح جزءا لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية، وركن أساسي في خطط واستراتيجيات النهوض بالدولة ، فضلا عما قدمته من تضحيات فهي الأم والزوجة والابنة والحبيبة اللاتي لن يوفي حقهن أي شكر.

وأكد عبد الهادي، أن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن، فهي رمز العطاء والتضحية والتفاني، متجردة من أي مصلحة أو غرض، فواجبها الوطني ظهر جليا في كثير من المواقف التي سجلها التاريخ وحفر للمرأة دورها ومكانتها بناء على ما قدمته من مواقف إنسانية وتاريخية وسياسية لا يمكن إغفالها أو عدم تمجيدها احتراماً وتقديراً للمرأة.

وأضاف عبد الهادي، أنه خلال العقد الأخير حدثت طفرة غير مسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية بجميع القطاعات، والقيادة السياسية بتوجيهاتها المستمرة للحكومة حققت خطوات واسعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في أن تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبي في مجتمع يعي مكانتها، ومؤمن بقدراتها ومؤهلاتها وأنها أصبحت شريكا أساسيا داخل المجتمع.

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