بيراميدز يعلن رسميا تجديد عقد محمد حمدي

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا يعلن فيه تمديد عقد الظهير الأيسر الدولي محمد حمدي، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التفاصيل المالية والتعاقدية خلال الساعات الأخيرة.

يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية بيراميدز لتجديد عقود اللاعبين الأساسيين، حيث سيتم الإعلان عن مزيد من التمديدات في الأيام القادمة، وقد سبق ذلك إعلان تمديد عقد المدافع الدولي أسامة جلال.

محمد حمدي، البالغ من العمر 29 عامًا، يُعد أحد الأعمدة الأساسية في خط الدفاع وهو لاعب دولي يحظى بثقة منتخب مصر لكرة القدم، وقد أثبت قدرته ومهاراته على مر السنين في الملاعب المصرية والدولية.