أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة رجل في بولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ملابسات العثورعلى جثة رجل مشنوقا داخل منزله في بولاق الدكرور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بالعثور على جثة رجل مشنوقا داخل منزله في بولاق الدكرور، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال والكشف.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتوفي في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية، كما تبين أنه يعاني من أزمة نفسية حادة.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.