ميرنا رفعت وساندرا سمير تحققان ذهبية زوجي السيدات للتنس بدورة الألعاب الأفريقية

نجحت ميرنا رفعت وساندرا سمير لاعبتا منتخب مصر للتنس، في تحقيق الميدالية الذهبية بمنافسات زوجي السيدات بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في مدينة أكرا بغانا وتستمر حتى الثالث والعشرين من مارس الجاري.

تمكنت ميرنا رفعت وساندرا سمير من تحقيق الفوز في المباراة النهائية على بطلتي كينيا بنتيجة 2-1.

كانت لميس الحسين قد نجحت اليوم في تحقيق الميدالية الفضية بمنافسات فردي السيدات عقب الوصول للنهائي والخسارة من بطلة كينيا أنجيلا أوكوتي بنتيجة 2-0.



يترأس بعثة منتخب مصر للتنس أحمد عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس، ويقود منتخب مصر للتنس للسيدات علا أبو ذكري، فيما يخوض منتخب مصر للرجال محمد صفوت.

يضم منتخب مصر للتنس للرجال كلًا من محمد صفوت ، أكرم السلالي، فارس زكريا ، مايكل صبحي .

يضم فريق السيدات كلا من ميار شريف ، ساندرا سمير، لميس الحسين ، ميرنا رفعت.