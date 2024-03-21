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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلينكن عن التدخل البري في رفح: الرئيس بايدن كان واضحا منذ البداية

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا نؤكد ضرورة وقف إطلاق نار فوري ومستدام بقطاع غزة.

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بلينكن: نحتاج مسارا لحل الدولتين ومليون شخص يعانون في رفح الفلسطينية

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بلينكن: نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري ومستدام

وأضاف أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "نعمل مع كافة الأطراف في مصر وقطر وإسرائيل من للوصول لاتفاق إلى إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمصابين".

 

وتابع بلينكن: "هناك الكثير من التحديات، ولا يمكن وضع جدول زمني بشأن هذا الأمر، لكن نحن نبذل كل ما في وسعنا لحل الأزمة.. حققنا الكثير من التقدم خلال الشهريين الماضيين، ولا يمكن وضع خطة زمنية بشكل هذا الموضوع لكن نحن قريبين جدا من تحقيق الهدف النهائي والوصول لاتفاق".

 

واسترسل وزير الخارجية الأمريكي: "الرئيس بايدن كان واضحا منذ البداية وأنه لن يسمح بتدخل بري في رفح، وسوف تكون هذه خطوة خاطئة من قبل إسرائيل ولا يمكن أن ندعم هذا الأمر".
 

بلينكن إطلاق النار في قطاع غزة إطلاق نار فورى إطلاق سراح الرهائن

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