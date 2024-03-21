بلينكن عن التدخل البري في رفح: الرئيس بايدن كان واضحا منذ البداية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا نؤكد ضرورة وقف إطلاق نار فوري ومستدام بقطاع غزة.

وأضاف أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "نعمل مع كافة الأطراف في مصر وقطر وإسرائيل من للوصول لاتفاق إلى إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمصابين".

وتابع بلينكن: "هناك الكثير من التحديات، ولا يمكن وضع جدول زمني بشأن هذا الأمر، لكن نحن نبذل كل ما في وسعنا لحل الأزمة.. حققنا الكثير من التقدم خلال الشهريين الماضيين، ولا يمكن وضع خطة زمنية بشكل هذا الموضوع لكن نحن قريبين جدا من تحقيق الهدف النهائي والوصول لاتفاق".

واسترسل وزير الخارجية الأمريكي: "الرئيس بايدن كان واضحا منذ البداية وأنه لن يسمح بتدخل بري في رفح، وسوف تكون هذه خطوة خاطئة من قبل إسرائيل ولا يمكن أن ندعم هذا الأمر".

