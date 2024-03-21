بلينكن: نحتاج مسارا لحل الدولتين ومليون شخص يعانون في رفح الفلسطينية

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أنه تم الاتفاق اليوم على ضرورة حشد الخبراء لتحديد الخطوات اللازمة وكافة الإجراءات الواجب اتخاذها لإيصال المساعدات لغزة.

وقال أنتوني بلينكن في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجة سامح شكري": "أكثر من مليون شخص في رفح الفلسطينية وهناك معاناة حقيقية هناك".

وتابع بلينكن: "اتفقنا على ضرورة تحقيق الأمن والسلام المستدام طويل الأمد في غزة ".

وأكمل بلينكن: "لا يمكن السماح بالنزوح للمواطينن في غزة وهذا يتطلب مسارا من اجل حل الدولتين وضمان الأمن لإسرائيل".

وأردف بلينكن: "رأينا خطوات في إصلاح المنظومة الفلسطينية، وندعم كل السبل لإيصال المساعدات لقطاع غزة".