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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سامح شكري: يجب إنهاء التجويع في غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه تم تناول أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وطبيعة العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال لقاء وزير الخارجية الامريكي.

 

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وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، :" توطيد العلاقات المصرية الأمريكية يسهم في زيادة الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي ".

 

 وتابع امح شكري:" ركزنا في المباحثات على الأوضاع في قطاع غزة والتأكيد على أهيمة الوصول لوقف إطلاق نار وإطلاق سراح الرهائن وزيادة اعداد المساعدات الإنسانية لمواجهة وضع غير مسبوق في غزة ".

 

وتابع سامح شكري :"  أكدنا على أهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين والمقررات الشرعية الدولية".

 

 وأكمل سامح شكري :" يجب إنهاء حالة التجويع في قطاع غزة "، مضيفا:" هناك حوالي مليون و400 ألف فلسطيني في رفح الفلسطينية ويعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، ويجب ألا تقوم إسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية بما يترتب على المزيد من الضحايا ".

 

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