فصائل فلسطينية: قصف مستوطنة برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال في غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، قصف مستوطنة بئيري برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، اتخذت الولايات المتحدة خطوة هامة في معالجة الأزمة المستمرة في غزة من خلال صياغة قرار جديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار واتفاق الرهائن.

وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط متزايدة على إسرائيل لوقف حملتها العسكرية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى الأراضي الفلسطينية.

وبحسب المصادر التي تحدثت للجاردان، فإن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قدم القرار، مشدداً على ضرورة "وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن".