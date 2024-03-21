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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الجنايني: أداء اتحاد الكرة غير مُرضٍ.. وأرحب بالعمل مع دياب ومجاهد

عمرو الجنايني
عمرو الجنايني

قال عمرو الجناينى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، إنه غير راض عن أداء مجلس إدارة الاتحاد  الحالى.

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وأوضح الجناينى خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر،  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" هانى أبوريدة صديقى ولم أتنافس معه فى انتخابات اتحاد الكرة مستقبلا وليس لدى مانع بالعمل مع أحمد دياب وأحمد مجاهد والحديث عن الانتخابات حاليا سابق لأوانه".

وأشار  الجناينى قائلا " إن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى السابق لمنتخب مصر لم يفشل مع الفراعنة بالأرقام ولكن أزمة عقده لابد أن مجلس إدارة الجبلاية يحاسب عليها جميعا وليس فردا بعينه".

وتابع: " محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى صديق شخصى قبل خوض تجربة اتحاد الكرة وكان دائما يقوم بزيارتي بالاتحاد والحديث معى وأنا قمت بتسليم النادى الأهلى كأس أفريقيا بالمباراة النهائية المشهور بالقاضية بسبب مركزى فى ذلك التوقيت ".

واختتم عمرو الجناينى حديثه قائلا " لو المناخ مناسب هنزل انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ولو هناك عوائق مش هنزل ومن الأولويات تغيير تشكيل رابطة الأندية والاستعانة بالثنائي محمد فضل وأحمد عبدالله وسوف أمنع أعضاء مجلس الإدارة من العمل فى الإعلام ".

عمرو الجنايني الاتحاد المصري

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