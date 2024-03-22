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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الجنايني: حذرت من استكمال دوري كورونا.. ولم أجامل الأهلي أو الزمالك

عمرو
عمرو

كشف عمرو الجناينى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق قمت بعمل مذكرة وتقرير إلى وزارة الشباب والرياضة وحذرت من استكمال بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب كورونا وسوف يؤثر على ٤ مواسم قادمه وعند إستئناف البطولة قمت بعمل إجراءات احترازيه حيث كانت الخسائر الماليه كبيره فى حال إلغاءه ".

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وأوضح عمرو الجناينى خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" لم أقوم بمجاملة الأهلى والزمالك خلال قيادتي للاتحاد المصرى لكرة القدم وكل هذة الأمور والجبلاية ليس لها دعم إعلامى واستمريت لمدة ١٨ شهر ".

وأشار عمرو الجناينى قائلا " جميع العهود التى تحدثت عنها أثناء قيادتى اتحاد الكرة تم تنفيذها مثل تقنية الفار وتطبيقها وعدم تأجيل اى مباراة للأهلى او الزمالك حيث قمت بعمل لائحة يتحدث عنها الجميع ".

وتابع عمرو الجناينى قائلا " آخر بطولة حققها الاتحاد المصرى لكرة القدم كان فى عهدى وهو بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة منذ 4 سنوات ".

وأختتم عمرو الجناينى حديثة قائلا " لم أقوم بإستبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر وكانت المنافسة بين حسام البدرى وإيهاب جلال  واللجنة الفنية استقرت على اختيار حسام البدرى هذا الأمر ليس من اختصاصى".

عمرو الجنايني وزارة الشباب والرياضة الدوري المصري كورونا

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