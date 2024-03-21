جيسيكا حسام الدين تهنئ والدتها بعيد الأم

هنأت الفنانة جاسيكا حسام الدين والدتها بعيد الأم من خلال صفحتها الرسمية على الانستجرام وعلقت "عيد أم سعيد للشخص الذي يمكنني الاعتماد عليه حقًا، الشخص الذي وقف بجانبي في أحلك لحظاتي، الشخص الذي دافع عني، أحبك يا أمي".



يذكر أن تصدرت الممثلة الشابة جيسيكا حسام الدين التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل جملة قالتها في أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد +1، حيث قالت "أمينة" التي تجسدها النجمة الصاعدة لأخيها “شريف” ويؤديه الفنان حمزة دياب "أنا بجد مش مصدقة الطريقة اللي بتفكر بيها، هو احنا في التسعينات! ، والذي تحول إلى صدمة لمواليد هذا الجيل.



ولدت جيسيكا في يناير 2010، حيث تبلغ من العمر 14 عامًا بالتحديد، طبقًا لصورة شاركتها بعيد ميلادها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وشاركت الممثلة الصاعدة في العدد من الأعمال مثل مسلسل ليه لأ؟! عام 2020، ومسلسل الاختيار 2 رجال الظل عام 2021.

كما شاركت بالتمثيل في فيلم "the goat" والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، والفيلم من إخراج وتأليف إيلاريا بوريللي، ومن بطولة ميرا سورفينو، جون سافاج، عمرو سعد، سيد رجب، ونيللي كريم.

وكانت جيسيكا كذلك ضمن طاقم عمل كامل العدد في 2023 وهذا العام في الموسم الرمضاني الحالي كامل العدد +1 كذلك.

ومن المقرر أن تشارك جيسيكا في فيلم أصل الحكاية من إخراج وتأليف محمد أمين وبطولة شيري عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

حصلت جيسيكا على جائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان بوسطن السينمائي عن دورها في فيلم كيرة والجن.

بدأت التمثيل في سن السادسة من عمرها، حيث شاركت في العديد من الإعلانات التلفزيونية، كما أنها شاركت الفنان أحمد أمين في مسرحية "تربية العيال" ضمن مجموعة أمين وشركاه.

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